В детском саду в Магадане на восьмилетнего ребенка упала снежная глыба. Как сообщает , у ребенка не было шансов – он погиб. В Сети тут же появились кадры сосулек, свисающих с крышы ..

В детском саду в Магадане на восьмилетнего ребенка упала снежная глыба. Как сообщает , у ребенка не было шансов – он погиб. В Сети тут же появились кадры сосулек, свисающих с крышы дошкольного учреждения, они способны убить даже взрослого.Как отмечает , трагедия случилась в нерабочий день. Дети перелезли через забор, чтобы поиграть на территории детского сада, и сторож этого не заметил.По данным , по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.