В рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) «Ростелеком» построил 6 базовых станций во Владимирской области. Работы велись в шести районах региона. Специалисты компании ..

В рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) «Ростелеком» построил 6 базовых станций во Владимирской области. Работы велись в шести районах региона. Специалисты компании проложили по труднодоступной местности почти 22 километра оптоволоконных линий связи.Программа УЦН 2.0 предполагает появление мобильной связи и беспроводного доступа в интернет по стандарту LTE в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Современную жизнь невозможно представить без качественной мобильной связи. Для деревенского жителя она не менее значима, чем для горожанина. С реализацией проекта УЦН 2.0 во Владимирской области окно в цифровой мир стало для двух тысяч жителей сел и деревень значительно шире. Они получили гарантированный доступ в интернет, а с ним — возможности для дистанционного обучения, телемедицины, онлайн-покупок. Поэтому социальную значимость проекта устранения цифрового неравенства сложно переоценить».Иван Колесник, житель Юрьев-Польского района:«Для нашей деревни появление стабильной мобильной связи стало по-настоящему долгожданным событием. До установки сотовой вышки устойчивый сигнал был только в одном месте нашей деревни, так как находимся мы в низине. На возвышенность каждый раз, когда нужно позвонить или почту рабочую проверить, не набегаешься. Теперь наша жизнь стала комфортнее, общение с близкими доступнее, да и многие рабочие и бытовые вопросы можно решить нажатием одной кнопки на смартфоне».Федеральный проект УЦН 2.0 стартовал в апреле 2021 года, когда Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи.До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.