Во Владимирской области заработало мобильное приложение «К врачу». С его помощью можно записаться на прием к специалисту или на вакцинацию, вызвать доктора на дом, заполнить дневник

Во Владимирской области заработало мобильное приложение «К врачу». С его помощью можно записаться на прием к специалисту или на вакцинацию, вызвать доктора на дом, заполнить дневник наблюдения за здоровьем. При авторизации есть возможность внесения не только собственных данных (анамнез, аллергические реакции и т.д.), но и информации о заболеваниях близких. Внедрение приложения происходит в рамках подключения