После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Недавно пошел слух, что якобы уехала в Израиль и Елена Либенбаум, более известная как Воробей. Но корреспондент Дни.ру встретился с ней на юбилейной народной премии Звезды Дорожного радио в Санкт-Петербурге!

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Недавно пошел слух, что якобы уехала в Израиль и Елена Либенбаум, более известная как Воробей. Но корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на юбилейной народной премии "Звезды Дорожного радио" в Санкт-Петербурге!Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А накануне присоединения к России новых территорий и Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.Правда, отъезд любимых звезд мог отвратить от них почитателей. "Армия поклонников есть у каждого артиста, – уверена Воробей. – Те, кто неправильно воспринимает происходящее сегодня, они сбежали, они отказались, они прокляли. А верные и любящие поклонники от артиста никогда не уйдут".Обратилась Воробей и ко всем эмигрировавшим. "Уезжать из родного города, где ты создал семью и где у тебя состоялась карьера, это очень тяжело, – полагает Елена. – Поэтому я желаю тем, кто сделал такой непростой шаг, чтобы все это переживалось как можно легче".Но сама она об эмиграции даже не думала. "Я никуда не уезжаю! – заверила артистка. – У меня здесь дочь, у меня здесь семья. Ну, куда мне ехать?! У меня впереди гастроли в Европе, в Казахстане, в Узбекистане, но я вернусь домой".Хотя пресса много писала, что-де Елена уже уехала в Израиль. "Это были давно запланированные гастроли, – пояснила Воробей. – Я решила их не отменять, хотя туда тяжело сейчас добираться. И даже не знаю, кому пришла в голову идея, что я якобы скупаю в Израиле недвижимость и уехала с концами. Но я отношусь к этому с юмором. Как и с юмором сказала про то, что на Земле Обетованной впору устраивать "Ханукальные встречи", как когда-то были встречи "Рождественские". А все эту шуточную идею так подхватили, что даже нашлись те, кто эти встречи готов был бы спонсировать, Израильское телевидение даже готово уже было покупать права на трансляцию!"Стоит заметить, что 55-летняя Воробей, вслед за Пугачевой и Собчак, вполне могла бы получить израильский паспорт. Она родилась в еврейской семье (отец — Яков Мовшевич, мать — Нина Львовна). "Вы знаете, какое количество паспортов я бы мола получить? – смеется Либенбаум. – У нас всех есть монголо-татарская кровь, у меня в роду были и польские евреи, и прибалты. И вот не знаю, какое гражданство выбрать, поэтому остаюсь пока с российским".