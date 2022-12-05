Журналистам стало известно о состоянии Ивана Краско.

Журналистам стало известно о состоянии Ивана Краско.Недавно стало известно о том, что Иван Краско доставлен в отделение неотложной помощи одной из петербургских больниц. 92-летний актер, как пишет , чувствует себя слабым. Также у него кружится голова. По данным издания, состояние артиста, у которого произошел гипертонический кризис, крайне тяжелое. Якобы так говорят врачи.Директор народного артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что сегодня, 5 декабря, тот сдает анализы, проходит обследование. Однако эта госпитализация, по словам представителя актера, плановая. Мол, звезда театра несколько раз в год проходит медосмотр. Если требуется, врачи оказывают ему помощь. После каждой госпитализации актер, который устает от работы в театре, чувствует себя лучше, отметил Смородинов.Находясь в больнице, Иван Иванович угодил в камеру телефона. Фото, на котором Краско с безжизненным взглядом запечатлен сидя на кушетке, опубликовал Пятый канал.Как известно, у Ивана Краско была серьезные проблемы с сердцем после ковида, который он перенес в прошлом году. Также общественность знает, что у артиста сильно упало зрение. Сам актер говорил, что его глаза видят "всего на три процента".