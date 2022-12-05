Спортсменов из Владимирской области поздравили с отличным выступлением на Финале Кубка России. Одна...

Спортсменов из Владимирской области поздравили с отличным выступлением на Финале Кубка России. Одна из важных наград — золото Чемпионата мира по самбо, которое заслуженно получил Антон Коновалов. У спортсменки Таисии Марковой из Владимира - бронза международного турнира по карате.Бронзовая медаль у Анжелики Османовой, серебряная – у Марии Васильевой на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ижевске.Первое место в Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров взял борец Ирисхан Ахсултанов.Спортсмены по прыжкам на батуте из команды "Движение Вверх!" добавили комплект медалей в копилку побед.И еще одна золотая медаль досталась нашей землячке в рамках Всероссийских соревнований Russian Open Breaking Championships. В дисциплине «брейкинг» отличилась Виктория Тихонова.Владимирская область поздравляет и гордится своими спортсменами!Фото www.pxfuel.com