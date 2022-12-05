Когда 29-летний Dava говорит про собственные музыкальные пристрастия, то всегда перечисляет несколько имен. Мне нравится Леонид Агутин, Лариса Долина, Филипп Киркоров, – заявил он недавно. – С Долиной я даже записал совместный трек, который выйдет в будущем году. А что про это думает сама Лариса Александровна? Корреспондент Дни.ру поинтересовался у нее на юбилейной народной премии Звезды Дорожного радио.

Когда 29-летний Dava говорит про собственные музыкальные пристрастия, то всегда перечисляет несколько имен. "Мне нравится Леонид Агутин, Лариса Долина, Филипп Киркоров, – заявил он недавно. – С Долиной я даже записал совместный трек, который выйдет в будущем году". А что про это думает сама Лариса Александровна? Корреспондент "Дни.ру" поинтересовался у нее на юбилейной народной премии "Звезды Дорожного радио".О работе с Долиной Давид Манукян рассказывал: "Я немного обалдел, когда мы записывали песню в студии – она довольна нетипичная, переходит местами на рэп. Я всегда мечтал поработать с Ларисой Александровной, и когда только предложил ей дуэт, боялся, что она не согласится – у меня был мандраж. Но ей понравилось".67-летняя Лариса Долина в общении с Давидом Манукяном сразу показала свой характер и принципиальность. "Я сказала ему: "Тебе придется петь, Дава! – вспоминает Долина. – Если до этого ты читал рэп, то теперь надо будет попеть. И он спел. Но главное, что спел очень и очень неплохо. Хотя кусочек рэпа там все-таки остался".Напомним,в апреле 2021-го во время съемок YouTube-шоу "Музыкалити" разгорелся скандал.Тогда Лариса Долина раскритиковал за фальшивое пение Валю Карнавал. "Певец (без голоса и слуха – Прим. ред.) имеет право петь, но только дома, для своих, для тех, кто его любит. Есть профессия певца. Певец должен петь чисто. Ты вообще не попала ни в одну ноту, — приложила тик-токера Долина.Народная артистка России порывалась покинуть студию, пояснив: "Это для меня все паноптикум какой-то: разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда, и еще спорит и доказывает".