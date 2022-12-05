Российская актриса театра и кино Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости после бед, свалившихся на нее.

Российская актриса театра и кино Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости после бед, свалившихся на нее.Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова стала новой гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1". Звезда пришла в студию вместе с дочерью и поведала трагическую историю своей жизни. Беды навалились на нее в последний год, что наложило отпечаток на ее внешность. Актриса изменилась до неузнаваемости. Она сильно поправилась и изменилась в лице.53-летняя Анастасия Мельникова призналась, что этот год стал для нее ужасным. У актрисы умерли сразу три любимых и близких человека. Сначала умерла мать звезды, следом старший брат, а потом гражданский муж, с которым она прожила вместе десять лет.Что стало причиной смерти мужчины, Мельникова раскрывать не стала. Но отметила, что прошло слишком мало времени, и ей очень тяжело говорить о трагедии."Я к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии", – отметила актриса.Мельникова призналась, что в какой-то момент ее нервная система дала сбой от переживаний, и было очень трудно не сойти с ума. Поддержку в такое страшное время ей оказала дочь Мария.Удивительно, как несколько лет назад Мельникова в интервью говорила о своей матери, которая более 20 лет прожила без отца. Когда его не стало, женщина продолжала стелить кровать для двоих и по ночам боялась его задеть, хотя человека уже не было. "Вот так мы воспитаны, и я такая же", – говорила Мельникова, проведя аналогию с собой. Спустя несколько лет сама актриса похоронила супруга. Сегодня тот ее рассказ звучит пророчески.