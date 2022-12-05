Ольга Орлова и Жанна Фриске когда-то пели вместе в группе Блестящие.

Ольга Орлова и Жанна Фриске когда-то пели вместе в группе "Блестящие".Популярная российская певица Ольга Орлова долгое время скрывала беременность от поклонников. Однако в какой-то момент прятать раздувшийся живот стало просто невозможно. Отцом ребенка является ее второй муж Валерий, который занимается бизнесом. Пара поженилась в сентябре прошлого года после двух лет отношений, а их наследник должен появиться на свет в начале 2023 года.Однако сейчас 45-летняя исполнительница занята проблемами другого ребенка. Она пытается спасти сына Жанны Фриске, которому приходится крестной матерью. Когда-то две звезды пели вместе выступали в группе "Блестящие".Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года, когда ее малышу было всего два года. Малыша забрал к себе отец – телеведущий Дмитрий Шепелев. Он запретил родственникам покойной супруги общаться с ребенком, из-за чего разгорелся громкий скандал.Однако Ольга Орлова уверена, что стороны должны помириться. В интервью Светлане Бондарчук на ютуб-канале "Света вокруг света" певица призналась, что у нее есть план на этот счет.Она также отметила, что родители Жанны Фриске "убиты горем", хотят забрать внука, но не должны совершать ошибок. Артистка подчеркнула, что действует исключительно в интересах Платона.По словам певицы, кто-то из сторон конфликта должен оказаться умнее и пойти на компромисс. При этом Ольга Орлова выступила против привлечения прессы.