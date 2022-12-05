В Гусь-Хрустальном районе на 344 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» днем 4 декабря произошла авария, в результате которой один человек погиб и двое пострадали. ДТП случилось около 15:50. По

В Гусь-Хрустальном районе на 344 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» днем 4 декабря произошла авария, в результате которой один человек погиб и двое пострадали. ДТП случилось около 15:50. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, 23-летний водитель машины «Мерседес», двигаясь из Владимира, потерял управление и выехал на встречку, где врезался в «Лада» под управлением 41-летнего водителя.