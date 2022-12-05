Решение вынесли местные чиновники.

В Кольчугине суд признал незаконным штраф за посещение магазина с собакой. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.Местные чиновники оштрафовали жительницу на 800 рублей за посещение супермаркета с йоркширским терьером. Последняя не согласилась с мнением властей и оспорила решение.Выяснилось, что кольчугинский райсовет действительно запретил походы с собаками в магазины, больницы, кафе и бары, а также в учреждения культуры и образования. При этом перед входы в такие места должны быть оборудованы местами для привязи.Хозяйка четвероногого подтвердила, что заходила в магазин, но не в торговый зал, а в тамбур. Никаких запрещающих табличек на входе не было, места для привязи - тоже. В результате судья отменил штраф.