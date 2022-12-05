В Коврове спасателям пришлось вызволять водителя из покореженного в ДТП авто. В субботу, 4...

В Коврове спасателям пришлось вызволять водителя из покореженного в ДТП авто.В субботу, 4 декабря, около 23 часов 12 минут в Ковровский поисково-спасательный отряд что в результате ДТП на перекрестке улиц Чкалово и Ватутина требуется деблокировка пострадавшего.Пассажир "Кио Рио" не был зажат. Его на спинальном щите аккуратно извлекли и транспортировали в машину скорой медицинской помощи. С водителем той же машины дело обстояло намного хуже, была серьёзно замята водительская дверь и придавлены ноги рулевой колонкой. При помощи гидравлического-аварийно спасательного инструмента спасатели обеспечили доступ к пострадавшему, освободили его ноги и на спинальном щите извлекли из покореженного автомобиля, сообщил тг-канал тг-канал "Заметки спасателя".Водитель "Дастера" пострадал меньше. Из машины вышел сам. Но все участники ДТП нуждались в медицинской помощи.Фото тг-канал "Заметки спасателя".