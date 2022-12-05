Мужчина, употреблял дезоморфин, а свою квартиру использовал для для его изготовления кустарным способом.

В Коврове владелец наркопритона приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокурратуры.Мужчина, употреблял дезоморфин, а свою квартиру использовал для изготовления вещества кустарным способом. К хозяину частенько захаживали гости, которые помогали в производстве и сами сидели на игле.В рамках проверочной закупки правоохранители накрыли друзей-наркоманов. Хозяин квартиры признал свою вину. Ковровский городской суд отправил его в тюрьму. Приговор пока не вступил в законную силу.