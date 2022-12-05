В Москве в районе Вешняки обнаружили тело 30-летней женщины. Как сообщает , труп с огнестрельным ранением лежал на заднем сидении припаркованного автомобиля. Подозрение пало на бывшего мужа ..

В Москве в районе Вешняки обнаружили тело 30-летней женщины. Как сообщает , труп с огнестрельным ранением лежал на заднем сидении припаркованного автомобиля.Подозрение пало на бывшего мужа погибшей. Мужчина ранее угрожал женщине расправой. По данным интернет-издания , после обыска в квартире 65-летнего подозреваемого обнаружили пистолет, глушитель и боеприпасы к нему.Пенсионера задержали. Как сообщают , возбуждено уголовное дело.