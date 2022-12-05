На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что была проведена проверка по...

На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что была проведена проверка по обращению жительницы Мурома. Как оказалось, женщине неправомерно отказали в назначении ежемесячного денежного пособия на ребенка (от 3 до 7 лет).Отделение Пенсионного фонда России по области, куда женщина несколько раз обращалась, обосновало свой отказ «превышением среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума». Правда, у проверяющих были все документы на руках, которые говорили об обратном.Как сообщает прокуратура: «В Отделении имелись сведения о признании супруга заявительницы безработным, но без указания даты принятия на учет; ответственными должностными лицами мер, направленных на выяснение названной даты, принято не было».В итоге специалисты произвели повторный расчет дохода семьи из Мурома уже с учётом всех обстоятельств.Женщине назначили положенную ежемесячную денежную выплату на ребенка, а сотрудника Отделения Пенсионного фонда, виновного в нарушениях, привлекли к дисциплинарной ответственности.Фото: pxfuel.com