В музее-заповеднике «Александровская слобода» подготовка к Новому году идет полным ходом! На днях привезли елочку, где традиционно будет на улице фотозона, а теперь открылась выставка, в ..

В музее-заповеднике «Александровская слобода» подготовка к Новому году идет полным ходом! На днях привезли елочку, где традиционно будет на улице фотозона, а теперь открылась выставка, в названии которой тоже упоминается этот непременный символ праздника. «Елка моей бабушки»! – уже не первый совместный проект музея и московского коллекционера Ларисы Васильевны Петриковой.На выставке – более трехсот елочных украшений, выпущенных к эпохальным событиям Советской России. И каждый, кто придет, обязательно найдет свою, «ту самую» игрушку, что украшает бабушкину, а может, и прабабушкину елку дома. Пушкинские сюжеты из «Золотого петушка» и «Золотой рыбки», любимые детские персонажи – Чипполино, Красная Шапочка, Колобок, «хрущевские» овощи и фрукты (особо известная царица полей кукуруза тоже здесь!), игрушки «цирковые» и «космические»... А еще свыше двадцати редких фигурок Дедов Морозов и Снегурочек (тех ватных, что вызывают ностальгию) и узнаваемые маски той поры. Часть выставочного пространства отведена под фрагмент магазина «Детский мир» с новогодним ассортиментом: карнавальные маски, гирлянды, украшения, открытки и мн.др.Выставка наглядно и очень живо показывает «эволюцию» советского «елочного» торжества. Кстати, празднование Нового года в СССР официально началось лишь с 1935 г. Неизменные атрибуты Рождества – Дед Мороз, елка и подарки – стали новогодними. Ангелов и колокольчики сменили кремлевские звезды и дирижабли.Почти сразу – к 1936 году на производствах наладили выпуск тематических игрушек и украшений. Начиная с этого времени и до середины 1970-х годов ограниченными сериями создаются авторские изделия, разнообразные по исполнению – ватные, картонажные, монтированные, стеклянные и т.д. Самые ранние игрушки изготавливали из ваты и папье-маше. Производили их еще по дореволюционной технологии. С помощью специальных каркасов игрушке придавали заданную форму, а затем декорировали цветными красками и покрывали крахмальным клейстером. На смену им в 1940-е годы приходят наборные игрушки из проволоки, трубочек, стекляруса и бусин. Отныне в моде и разноцветные стеклянные бусы-гирлянды, которые изготавливали по чешской технологии. А десять лет спустя на советских елках появилось множество игрушек, которые крепились на прищепках: птицы, животные, клоуны, цирковые артисты, музыканты, заснеженные домики и елочки. Их покрывали филигранной росписью.Постепенно самыми распространенными стали новогодние украшения из стекла. В 1960-е годы появились стеклянные «сосульки», шишки, пирамидки и шары разных размеров, с выемками, удлинениями, со «снегом» на поверхности, даже светящиеся в темноте. Шары серебрили и покрывали цветными лаками. Макушку елки украшала «красная звезда», а потом ее заменила стилизованная «пика», напоминающая взлет ракеты.В конце 1960-х гг. в нашей стране наступает эра стандартизации, и производство елочных игрушек «встало на поток», лишившись разнообразия.Именно поэтому решением международной организации коллекционеров елочных игрушек «Golden Glow» — «Золотое свечение» — старинными признаются лишь произведенные до 1966 года раритеты. Этим объясняются временные рамки праздничной выставки «Елка моей бабушки», которая непременно воскресит в памяти теплые моменты детства, когда «Дед Мороз зажигает огни»!