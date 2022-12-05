В Нижневартовске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв. После случившегося обрушились нескольких этажей. Как сообщает , причиной стал бытовой газ. В городе ввели чрезвычайное положение ..

В Нижневартовске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв. После случившегося обрушились нескольких этажей. Как сообщает , причиной стал бытовой газ.В городе ввели чрезвычайное положение муниципального характера. Из дома эвакуировали 52 человека, десять человек числятся пострадавшими – их госпитализировали. Также в результате взрыва и крушения дома погибли шестеро, об этом сообщает .На место инцидента прибыл глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. Его слова передает телеканал .