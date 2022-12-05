Вечером 3 декабря в городе Костерево Петушинского района произошел пожар, в результате которого пострадала 85-летняя хозяйка деревянного жилого дома. По информации МЧС России по

Вечером 3 декабря в городе Костерево Петушинского района произошел пожар, в результате которого пострадала 85-летняя хозяйка деревянного жилого дома. По информации МЧС России по Владимирской области, пламя вспыхнуло из-за неисправности печи. Вызов в спасательную службу поступил 3 декабря в 19:42. На улице Ленинской загорелся дом №71. Когда пожарные прибыли, на месте горел деревянный жилой дом,