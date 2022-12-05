В Суздале завершил работу третий Владимирский Инвестиционный конгресс. Он стал новым мощным...

В Суздале завершил работу третий Владимирский Инвестиционный конгресс. Он стал новым мощным импульсом для развития экономики Владимирской области.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Внимание к области и небольшим городам очень большое со стороны Министерства. И мы можем посмотреть. Если есть такие площадки, есть такие предприятия. Жизнь есть в городе. Развивается не только промышленность, но и социальная сфера, городская среда.Важнейший итог конгресса - одобрение федеральным руководством второй особой экономической зоны в нашем регионе. На работу в ней уже заявились 13 крупных инвесторов. Также в числе главных тем Владимирского Инвестиционного конгресса - поддержка социально ответственного бизнеса и эффективное обеспечение кадрами экономики региона. В Суздале подписаны знаковые для Владимирской области соглашения о сотрудничестве.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Перспективы у нашей страны и у Владимирской области очень серьёзные. Только на текущем конгрессе подписано соглашений примерно на 13 миллиардов рублей, что позволит создать дополнительно во Владимирской области 800 рабочих мест. Это очень серьёзная помощь и поддержка нашему региону, безусловно.