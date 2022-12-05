В трехэтажном доме в Ярославля рванул газ в трехэтажном жилом доме. Как сообщает телеканал , повреждены крыша и чердак. Информация о взрыве поступила на пульт МЧС в 06:15. Спасатели выехали на ..

В трехэтажном доме в Ярославля рванул газ в трехэтажном жилом доме. Как сообщает телеканал , повреждены крыша и чердак.Информация о взрыве поступила на пульт МЧС в 06:15. Спасатели выехали на улицу Кузнецова. По данным , есть пострадавшие.Как сообщает , одного мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подробности ЧП выясняются.