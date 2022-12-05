Видео странного поведения синицы обсуждают в соцсетях владимирцы. Пернатая попала в объектив...

Видео странного поведения синицы обсуждают в соцсетях владимирцы. Пернатая попала в объектив камеры, установленной на кормушке.Птица сначала отобедала, а после стала раскладывать семечки по краю - очень аккуратно, через равные промежутки. Пользователи интернета задаются вопросом: зачем? В комментариях уже есть несколько предположений. Например, что это странный способ делать запасы. Возможно, синица так приглашает собратьев на обед. Один из самых популярных комментариев к посту: "У всех свои причуды".