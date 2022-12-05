Владимирские спортсмены – конники заняли первое место в командном зачете на соревнованиях по конкуру в Белоруссии. В минувшие выходные команда юниоров в течение трех дней показывала

Владимирские спортсмены – конники заняли первое место в командном зачете на соревнованиях по конкуру в Белоруссии. В минувшие выходные команда юниоров в течение трех дней показывала свои навыки верховой езды в крытом манеже Республиканского Центра олимпийской подготовки в Минске. Всего от Владимирской области было представлено три спорсмена – Лина Чолакьян, Мария Хаустова и Валерия Шекунова.