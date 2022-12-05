С 1 января животноводы Владимирской области смогут возместить часть затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. На эти цели из федерального бюджета выделят 600 миллионов рублей.

С 1 января животноводы Владимирской области смогут возместить часть затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. На эти цели из федерального бюджета на проект выделят 600 миллионов рублей.Семейным фермам и сельскохозяйственным кооперативам смягчат условия получения финансовой поддержки. В частности, на каждые 10 миллионов рублей гранта, они должны будут брать в хозяйство одного работника. Ранее это нужно было делать за каждые три миллиона. Кроме того, животноводы смогут направлять часть средств на приобретение земельных участков сельхозназначения.«В нашем регионе в последнии годы люди стали все больше и больше обращаться к развитию аграрного бизнеса. И у них получается довольно неплохо. Ещё год-два и многие твёрдо «встанут на ноги». Чего желаю всем от души», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.