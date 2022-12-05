Что изменится в парке Дружба, когда он получит статус государственного природного парка...

Что изменится в парке Дружба, когда он получит статус государственного природного парка регионального значения? Во Владимире продолжается общественное обсуждение проекта реорганизации зеленой зоны.Предполагается, что новый статус получит объединенная территория парка, площадью 332 гектара. Создание природного парка "Дружба" позволит уберечь эту зону от капитального строительства. Сохранить существующие там экосистемы. Обсуждение проекта завершится 12 декабря.