Ранее этот порог достигал 500 тысяч. Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин отметил,...

Ранее этот порог достигал 500 тысяч. Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин отметил, что в его приемную стали чаще обращаться люди, которые не могут выплатить кредиты. Расширение рамок закона в этой сфере позволит малообеспеченным выбраться из "долговой ямы", рассказал «Вестям» депутат.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Предложено изменить сроки принудительного взыскания долгов с граждан, живущих на социальные выплаты. Сроки были увеличены. Повысить максимальную сумму долга для применения процедур банкротства до миллиона рублей. Будет снижен минимальный размер долга до 25 тысяч рублей по выплатам и это очень важно и актуально для жителей нашего региона. Для тех, кто оформил кредит, но из-за объективных обстоятельств не может погасить долги.