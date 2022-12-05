7 декабря по всей России, включая Владимирскую область, школьники будут писать итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. В областном центре к написанию приступят 1 605 11-классников,

7 декабря по всей России, включая Владимирскую область, школьники будут писать итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. В областном центре к написанию приступят 1 605 11-классников, сообщили в пресс-службе мэрии. В этом году пункты проведения сочинения во Владимире открыты в школах № 2, 3, 7, 10, 14, 23, 25, 36, 39 и 44. Помимо