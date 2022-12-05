Ведомство признало незаконным одностороннее расторжение контракта с победителем торгов.

Во Владимире ФАС встала на сторону поставщика пяти троллейбусов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в компании ТД «Транс-Альфа».После ряда о судьбе контракта на поставку электротранспорта представители победителя торгов прокомментировали историю с расторжением договора.В сентябре-октябре горадминистрация заключила контракты с вологодским поставщиком на покупку шести троллейбусов «Авангард». Один «рогатый» уже во Владимир. Ещё пять - нет. В связи с этим, 24 октября мэрия расторгла соглашение. Вдобавок, власти обратились в УФАС по Владимирской области с требованием о признании компании недобросовестной.Как пояснили vlad.aif.ru в «Транс-Альфа», сроки оказались сорваны из-за задержки поставки мостов на троллейбусы зарубежным партнёром.«Мы просили продлить контракт, но мэрия отказалась. К слову, антимонопольщики не согласились с мнением администрации Владимира, признав наши действия добросовестными. Более того, УФАС считает незаконным расторжение мэрией контракта с поставщиком», - уточнили в пресс-службе ТД «Транс-Альфа», подкрепив свои доводы официальными документами.Напомним, что одностороннее расторжение обжаловано в Арбитражном суде Владимирской области. Первое заседание по делу состоится 14 декабря.