Во Владимире на проспекте Ленина утром 5 декабря загорелся легковой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в спасательную службу поступил в 7:46.

Во Владимире на проспекте Ленина утром 5 декабря загорелся легковой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в спасательную службу поступил в 7:46. Вспыхнул автомобиль у дома №29 по проспекту Ленина. На место оперативно выехали шесть пожарных, которые потушили пламя на площади 2 кв.м. В результате происшествия пострадал салон автомобиля. Дознаватели