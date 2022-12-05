Стоимость работ составит 1,6 млн рублей.

Во Владимире начались работы по установке светофора на Судогодском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Подрядчик смонтирует на пересечении Судогодского шоссе с трассами Владимир-Улыбышево-Коняево и в направлении Судогды 12 светодиодных объектов с обратным отсчётом времени. На перекрестке появятся знаки и разметка. Стоимость работ составит 1,6 млн рублей. Транспортные потоки отрегулируют в три фазы. Работы планируется завершить к 12 декабря.Добавим, что средняя интенсивность движения на данном участке дороги превышает 900 машин в час, или порядка 22 000 автомобилей в сутки.