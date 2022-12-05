Во Владимире начались работы по установке нового светодиодного светофорного комплекса на пересечении Судогодского шоссе с трассами Владимир-Улыбышево-Коняево и в направлении Судогды и

Во Владимире начались работы по установке нового светодиодного светофорного комплекса на пересечении Судогодского шоссе с трассами Владимир-Улыбышево-Коняево и в направлении Судогды и Мурома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Глава города Владимира Дмитрий Наумов и губернатор региона Александр Авдеев заключили соглашение по которому на перекрестке появятся 12 светодиодных светофоров с обратным отсчетом времени, дорожные знаки