Отказаться от подледной ловли и полакомиться незамороженной рыбой возможно! Выставка-продажа “Икра и рыба Камчатская” предлагает владимирцам деликатесы, которые прибыли самолетом

Отказаться от подледной ловли и полакомиться незамороженной рыбой возможно! Выставка-продажа “Икра и рыба Камчатская” предлагает владимирцам деликатесы, которые прибыли самолетом напрямую с Камчатки. Чавыча, белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга – некоторые виды рыб просто невозможно найти на владимирских прилавках, а здесь они представлены в слабосоленом и копченом виде. Постоянным покупателям давно полюбилась чавыча и