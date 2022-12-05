Решение принял Арбитражный суд.

Во Владимире завод «Владалко» банкротом. Решение принял Арбитражный суд. Конкурсное производство открыто на шесть месяцев.С 2020 года на предприятии ввели процедуру наблюдения. Погасить долги планировалось за счёт продажи имущества. Требования кредиторов составляли порядка 270 млн рублей. Завод выставили на продажу за 350 млн рублей, но желающих приобрести его не нашлось.Теперь, видимо, предстоит следующая попытка продать предприятие с молотка.Напомним, что «Владалко» просуществовал порядка 120 лет.