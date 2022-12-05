Арбитражный суд Владимирской области признал старейший алкогольный завод «Владалко» банкротом с долгами на сумму свыше 276,5 млн рублей. «В соответствии с анализом финансового состояния

Арбитражный суд Владимирской области признал старейший алкогольный завод «Владалко» банкротом с долгами на сумму свыше 276,5 млн рублей. «В соответствии с анализом финансового состояния должника, заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в ОАО “Владалко” сложилась кризисная ситуация, обусловленная как объективными причинами, так и причинами субъективного характера. Возможность восстановления платежеспособности должника не выявлена.