С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177748 владимирцев.

Во Владимирской области 5 декабря выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 3 - в Гороховецком, 2 - в Меленковском, по 1 - в Александровском, Собинском, Камешковском, Вязниковском, Суздальском Муромском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177748 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49367 заболевших во Владимире, 20992 - в Ковровском районе и 19206 - в округе Муром.