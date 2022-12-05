Во Владимирской области будут заниматься синтезом алмаза и карбида кремния. Об этом заявили на...

Во Владимирской области будут заниматься синтезом алмаза и карбида кремния. Об этом заявили на владимирском инвестиционном конгрессе. Инновационным производством займутся специалисты технологического кластера "АЛМАЗНАЯ ДОЛИНА".Подписывается соглашение об условиях осуществления инвестиций в строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Александровский бор".Это один из инвестиционных проектов, представленных на третьем Владимирском инвестиционном конгрессе в Суздале. Его задача - расширение туристического направления во Владимирской области. Создание масштабного курорта позволит на многие годы задать вектор развития комфортной среды. Объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей.До подписания соглашения Губернатору Владимирской области Александру Александровичу Авдееву и участникам конгресса были анонсированы проекты по созданию Инновационного научно-индустриального Технопарка «Карабаново», технологический кластер «АЛМАЗНАЯ ДОЛИНА», реализация которых позволит обеспечить импортонезависимость и импортозамещение в таких критических сферах как микроэлектроника, силовая электроника, системы управления, электронная компонентная база, алмазный инструмент для добывающих отраслей, оптика, лазерные и ядерные технологии. Объем инвестиций составит порядка 13 миллиардов рублей.Юрий Ягудаев, генеральный директор ООО"Алмазная долина":- В первую очередь, это синтез алмаза и карбидокремния. Производство этих материалов сегодня во всем мире является основой базы для будущего стимула и развития микроэлектроники, силовой электроники, свч-электроники. И уже на финальном этапе - это производство конечного продукта. Это транзисторы, это диоды, силовые модули.Технология производства уникальная и, что важно, отечественная. Все, что видят посетители выставки, создано на основе разработок времен Советского Союза. Важный для выращивания кристаллов карбид кремния производят на базе Технологического кластера "Алмазная долина".Виктор Лучинин, руководитель работ в области карбидокремния в ООО "Алмазная долина":- Для России - это полная импортонезависимость. Это самый главный элемент.Идея создания кластера по синтезу алмаза и карбида кремния поддержана правительством Российской Федерации.Александр Колядин, генеральный директор НПК "Алмаз" Карабаново:- И, естественно, это очень понравилось нашему премьеру - Мишустину Михаилу Владимировичу. На основе его поручений была создана особая экономическая зона.Теймураз Хихинашвили, председатель Израильско-Российского Делового Совета:- В любое непростое время побеждает спокойствие и уверенность. Надо сплачивать команду, людей и иметь план и возможность реализовывать его.Реализация проектов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Владимир» позволит создать более 1800 рабочих мест, из них 260 высокопроизводительных рабочих мест, что играет важную роль для региона. В ближайших планах - строительство многоквартирных жилых комплексов для молодых специалистов, тем самым будет поддержан кадровый потенциал региона.Ольга Яцык, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»