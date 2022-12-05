Во Владимирской области десятки школьных классов отправлены на карантин по гриппу и ОРВИ. По...

Во Владимирской области десятки школьных классов отправлены на карантин по гриппу и ОРВИ.По сравнению с аналогичным периодом 2021 года сейчас меньше классов владимирских школ закрыты на карантин из-за повышения эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ.На сегодня карантин введен на 22 класса в 12 школах (в прошлом году - 29 классов).На днях, "Вести" сообщили, что в Кольчугине 22 класса закрыты на карантин в 4-й школе, ухудшается эпидситуация в школе №1 – там тоже начинают закрывать классы. В других школах пока лучше, но кривая заболеваемости тоже ползет вверх, рассказала "Кольчугинским новостям" заведующая детской поликлиникой Вера Сергеевна Горшкова.Фото https://www.pxfuel.com