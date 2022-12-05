И в завершении выпуска видео из Суздальского района. - Кормим Кешу блинами, нисколько не...

И в завершении выпуска видео из Суздальского района.- Кормим Кешу блинами, нисколько не боится...Еще один лис, пришедший за лакомством к людям. На этот раз гостя из леса по имени Иннокентий угостили блинами. В последние годы лисы практически перестали бояться человека и часто заглядывают даже в крупные города. Несколько лет назад Госохотинпекция объявила о вознаграждении за добытых лисиц, но ситуацию это не изменило. Численность их популяции в регионе сейчас до трех тысяч особей.