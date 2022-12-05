Из-за халатности на дороге жители деревни Байгуши Судогодского района остались без газа. Сегодня...

Из-за халатности на дороге жители деревни Байгуши Судогодского района остались без газа.Сегодня утром водитель манипулятора, который перевозил сено с местной фермы, снес проходящую над дорогой газовую трубу. Обошлось без жертв, но без тепла остались 8 домов. Сначала водитель скрылся с места ДТП, но затем вернулся. Сейчас на месте работают аварийные службы. Местные жители надеются, что до конца дня газ вернётся в дома.Ольга Мишина, жительница деревни Байгуши:- Я такого не видела. Мы здесь 40 лет живём, я не видела. Соседка говорит, что было такое, уже задевали, но летом. А сейчас, как раз именно сегодня, когда такой мороз. Боюсь, чтобы вода в трубах не замерзла. Потому что у нас все делают долго. Ну пусть они делают долго, но летом. А зимой надо быстро.Мы следим за ситуацией. В Байгушах сегодня работала наша съёмочная группа. Все подробности в репортаже Максима Калашникова в итоговом выпуске, сразу после федеральных “Вестей”. Не пропустите.