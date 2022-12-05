Во Владимирской области на пожаре погибла женщина и пострадал ее муж. Неосторожное обращение с...

Во Владимирской области на пожаре погибла женщина и пострадал ее муж.Неосторожное обращение с огнём стало причиной трагедии в Юрьев-Польском. Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. 1 мая поступило слишком поздно, подчеркивает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Горела кровля и внутренняя отделки деревянного двухэтажного дома на площади 200 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован. В квартире, где находился очаг пожара, была обнаружена погибшей 41-летняя женщина. Ее 44-летний муж, он госпитализирован с ожогами.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.