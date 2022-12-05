Трагедия произошла накануне в 15 часов 50 минут на 344 км автодороги Р-132 “Золотое кольцо” вблизи...
Трагедия произошла накануне в 15 часов 50 минут на 344 км автодороги Р-132 “Золотое кольцо” вблизи деревни Бабино.
По предварительным данным 23-летний водитель "Мерседеса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в “Ладу”, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
41-летний водитель "Лады" от полученных травм скончался. Спасателям пришлось деблокировать его из автомобиля, пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Полиция устанавливает полную картину произошедшего.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.