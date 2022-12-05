Во Владимирской области отдельные участки региональных трасс погружены во тьму. 4 декабря так и не...

Во Владимирской области отдельные участки региональных трасс погружены во тьму.4 декабря так и не было восстановлено освещение на развязке на дороге «Владимир – Муром – Арзамас» у села Ковардицы Муромского района. Ранее сообщалось, что 25 ноября перестали работать изоляторы высокого напряжения, что послужило причиной погружения этого участка трассы во тьму, сообщаеют в соцсетях очевидцы.Также не горят фонари на федеральной трассе «Золотое кольцо» на повороте на деревню Бараки Судогодского района.Напомним, прошедший в конце ноября сильный ледяной дождь и его последствия являются причиной локальных технологических нарушений в распределительных сетях. Из-за понижения суточной температуры воздуха наледь на энергообъектах и деревьях сохраняется, местами её толщина увеличилась.Фото https://www.pxfuel.com