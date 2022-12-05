Во Владимирской области принудительно изымут земельные участки. Российская Федерация в лице...

Во Владимирской области принудительно изымут земельные участки.Российская Федерация в лице Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обратилась в суд с исками к двоим собственникам земли в округе Муром.Дело в том, что "Росавтодор" реализует проект «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань». А земельные участки, принадлежащие ответчикам, расположены в границах будущей трассы. И подлежат изъятию для нужд государства - с выплатой компенсации, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Муромский суд постановил, что земельные участки первой из ответчиц, находящиеся в МО Борисоглебское, будут изъяты. И собственнику земельных участков установлен размер возмещения за счет субсидий из федерального бюджета. А вот в удовлетворении исковых требований к собственнице земли Р. судом было отказано.Решение в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com