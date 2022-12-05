Во Владимирской области за сутки подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом. 7 сл. в...

Во Владимирской области за сутки подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом.7 сл. в г.Владимире, 1 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 0 сл. в Петушинском, 0 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском).