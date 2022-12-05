Во Владимирской области выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 5 декабря. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 5 человек, накануне в больницы никто не

Во Владимирской области выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 5 декабря. На 5 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 5 человек, накануне в больницы никто не обратился. В лидерах по заражениям Владимир – 7 заболевших за сутки. На втором месте – Гусь-Хрустальный и Ковров, там выявили по 5 новых случаев. 3 заболевших в