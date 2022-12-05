В ближайшие сутки во Владимире ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление 764 мм...
В ближайшие сутки во Владимире ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Магнитное поле спокойное.
Ветер южный, 4-10 м/с.
Температура воздуха во Владимире ночью -11… -13, днём около -8. По области ночью -10…-14, днём -7... -10 градусов мороза.
Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря сыплет снег и приходит ветер с севера, то через полгода — 6 июня — будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.
Фото: из архива ГТРК "Владимир"