Продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!» Если вам захочется...

Продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»Если вам захочется ощутить свежий морской воздух или почувствовать контраст между закатным солнцем - крымского побережья и просторов Суздаля, то картины Виталия Черногалова - то, что надо!Во Владимире в данный момент проходит выставка «Севастопольские акварели», которая представлена в Центре культуры и искусства на Соборной до 14 декабря. А с 20-го января планируется большая персональная выставка Виталия Черногалова уже в Центре пропаганды изобразительного искусства, где будут демонстрироваться 120 лучших работ художника. Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось выяснить – как рождаются сюжеты картин, что такое «выставка будущего» и чем удивительна акварель.О выставках настоящего и будущего- Ваши работы очень популярны в сети Интернет. Правда, вы – один из немногих художников, кто и про реальные выставки не забывает. Есть ли у вас работы, которыми искренне гордитесь? Или, возможно, отметите какие-то личные достижения…- Скажу так: я – не пионер и не комсомолец, чтобы чем-то особенно гордиться. Есть отдельные работы, да, любимые, о которых могу сказать «удачно получились», но не более. Особое внимание заслуживают международные конференции, где я участвовал. Например, «Россия-Индия-Иран», организованной Российской Академией Художеств. Я на этом мероприятии поднимал вопрос о современных акварелях. Важная и интересная конференция, которая затрагивала историю искусства в мире. Беседа с коллегами проходила на английском языке. Для меня это значимое событие, да. Вот его, пожалуй, и выделю, как достижение.На заметку!В 2019 году Виталий Черногалов вошел в топ-50 лучших художников по итогам всемирного конкурса акварелистов GAWA Global International Of Watercolour Artist.Фото из личного архива Виталия Черногалова. Крым, 2022 год.- Расскажите немного о выставке, которая в данный момент представлена в Центре культуры и искусства на Соборной. Почему её стоит посетить владимирцам?- Во Владимире мало кто знает об адмирале Михаиле Лазареве. А он родился здесь, на нашей земле. Я сам, побывав на пленэре в Севастополе (по приглашению музея-заповедника «Херсонес Таврический»), очень многое узнал о нём. В День памяти адмирала Лазарева (14-го ноября – день его рождения) решил символично открыть выставку, где представляю не его постройки, а демонстрирую – те пейзажи, передаю ту атмосферу моря, где жил и работал, был начальником и градостроителем – адмирал Лазарев. Потрясающая личность! Совместно с Фаддеем Беллинсгаузеном командовал Первой русской антарктической экспедицией (1819—1821 гг.), которая впервые в истории человечества подошла к шельфовым ледникам Антарктиды. На открытии выставки присутствовали моряки, офицерский состав Владимирской области и другие гости. Экспозицию разместили на центральных колоннах первого этажа (16 работ на 8 колоннах). Лазарев построил «второй» Санкт-Петербург на месте древнего Херсонеса. Об этом должен знать каждый житель Владимирского региона.- Сегодня многие владимирские художники говорят о том, что выставки «в реале» им не нужны. Всё ушло в интернет. Согласны или нет?- Я отвечу так: и да и нет. Я работаю следующим образом: съездил на пленэр, вернулся, что-то дописал в мастерской, и пока яркие впечатления – выставил свои работы на всеобщий обзор. Когда картины свежие, как «пирожки», их нужно демонстрировать людям. И уже есть – что обсудить! Всё выставлено для просмотра и анализа. Здесь ты и сам отчасти выступаешь зрителем, оцениваешь проделанную работу со стороны. Что касается интернета, то у меня была онлайн-выставка в Астраханской галерее имени Павла Михайловича Догадина. Она прошла очень успешно. Реализация выставочного пространства в формате NFT – это тоже вариант для художников, буду пробовать. Сегодня существует проблема - автор размещает картину в сетях, кто-то может ее скопировать. И очень сложно доказать своё авторство. Если разместить картинку в формате NFT в системе блокчейн, то легко доказать, кому принадлежит цифровой оригинал. Но это отдельная большая тема для обсуждения и разговора. Возможно, за этим будущее всех выставок.Для справки:Виталий Иванович Черногалов – художник и график. Рисовать начал с 3х лет. Пошёл в школу с художественным уклоном, где кроме общеобразовательных предметов изучал рисунок, композицию, перспективу, живопись и скульптуру. В 1985 году поступил в Суздальское художественно-реставрационное училище (при СССР имело статус "Всесоюзного значения"). Преподавателями по живописи и рисунку стали А.А.Комаров, ученик И.С.Глазунова (Художественный институт им. В.И.Сурикова) и П.А.Морозова, ученик Е.Е.Моисеенко (Академия художеств им. И.Репина).О сюжетах из жизни и пленэрной живописи- Как рождаются сюжеты ваших картин?- Рождение сюжета и композиционной составляющей происходит буквально за один момент: посмотрел – зацепило – внутри произошёл «щелчок» - не зная, чем всё закончится, импровизируешь. В акварели важно – как потечёт вода, как поведёт себя бумага, как краситель будет смотреться (и насколько он светостойкий) и многое другое. Пленэрная живопись подразумевает визуальное восприятие. Такие работы отличаются от тех, что написаны в мастерской. Сиюминутность, момент, «здесь и сейчас», ароматы, настроение. Для художника всё это очень важно! И так рождаются живые картины.Фото (работа) из личного архива Виталия Черногалова- Заметила, что у вас много светлых работ... Зимних! Когда смотришь на картину и ощущаешь мороз. Любите это время года?- Зима – моя любимая пора! Всё построено на тончайших нюансах. Блёстки на инее деревьев, преломление солнечных лучей… Всё это искрится! Солнце встает, а иней тает на том же морозе, оголяются веточки деревьев, берёзы – символа России. Это иногда долгое и медитативное наблюдение. Но стараюсь даже зимой писать с натуры. Да, пусть мороз, выхожу на улицу. Есть свои секреты работы с акварелью на холоде, например, добавляю в краску медиумы, особую «незамерзайку». Утепляюсь и выхожу на природу, всё равно пишу! Лёгкость и воздушность зимних переливов, гамма тончайших оттенков… Иногда даже сам мороз помогает написать эти невероятные веточки деревьев! В этот момент ты испытываешь сиюминутный восторг и лёгкость, наступает умиротворение и радость.Фото (работа) из личного архива Виталия ЧерногаловаЭто интересно!Фото из личного архива Виталия Черногалова. С Алексеем Леоновым.- «… во время создания картин со мной происходили удивительные истории. Например, однажды, я писал этюд у своего дома в Суздале. Подъехали участники встречи сотрудничества «Союз-Аполлон». Я заинтересовал Алексея Архиповича Леонова (лётчика-космонавта СССР, первого человека в мире, вышедшего в открытый космос) своей работой. Известно, что он тоже писал картины. Мы пообщались, дали друг-другу творческие рекомендации и советы в технике живописи. И конечно, я получил автограф. Память на всю жизнь».- "Дубы на тихой улочке", "Старые улочки..." Это названия ваших картин. Как удаётся передать атмосферу старого Владимира на картинах? Есть секрет?- Я стараюсь услышать и ощутить тончайшую мелодию каждого места. Улицы Владимира по-разному звучат, не говоря уже о маленьких городках нашей области. Гороховец, например, ассоциируется у меня со сказкой «Садко». У Суздаля своя особая атмосфера – звон колоколов, цокающие лошадки, аромат медовухи или свежих огурцов. Всё это присутствует и в живописи, главное – прочувствовать момент. Когда ты присутствуешь на пленэре – стоишь на ветру или на палящем солнце, ощущаешь происходящее вокруг, дышишь тем, что пишешь. Правда, тот же Суздаль бывает разный. Если описать его рано утром зимой или летом в будни, выйдешь – тишина, благодать. А в выходные городок совсем другой – стремительный, шумный, праздничный! Тут художник должен тонко улавливать разницу, чувствовать этот невидимый ритм жизни. То есть это отражается даже в подходе к написанию картин. Где-то быстро взял бумаги и краску, налетел – пишешь резкими и контрастными движениями. А в каких-то работах рисуешь медленно, любуясь происходящим вокруг, и линии выходят плавные, изображение – «лёгкое».Фото (работа) из личного архива Виталия Черногалова- Вы предпочитаете акварель, но почему именно она?- Акварель передаёт возможности соприкосновения человека с атмосферой вокруг. Стихия воды, импровизация – это особая техника. Ты никогда не знаешь – что получится в итоге. Мы видим преломление солнечного света в лучах атмосферы при различных погодных условиях, множество оттенков! В повседневности у нас нет времени замечать это многообразие цветов. Когда же ты выходишь на пленэр, то созерцаешь. Ты собираешь в общую гамму редчайшие оттенки. Акварель позволяет получить тончайшие нюансы полутонов, недоступные никакой другой технике в художественном искусстве.Фото (работа) из личного архива Виталия ЧерногаловаФото (работа) из личного архива Виталия ЧерногаловаВ настоящее время Виталий Черногалов готовится, как мы уже упоминали выше, к своей персональной выставке, которая откроется в Центре пропаганды изобразительного искусства уже в следующем году - 20-го января. Жители региона и гости Владимира смогут воочию полюбоваться работами популярного художника в трёх залах. И наверняка каждый сможет узнать в работах мастера знакомые и родные места, тихие улочки Суздаля, Гороховца, Владимира и других городов Золотого кольца.Текст: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото (работы): из личного архива художника Виталия ЧерногаловаЧитайте также из цикла материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»: «Изогнутый» Владимир художницы Светланы Щавлёвой «разлетелся» по коллекциям всего мира; «Художник Евгений Вагин из Гусь-Хрустального покоряет Россию»; «Декоратор из Владимира рассказала о том, как искусство ленд-арта вдохновляет россиян»