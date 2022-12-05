Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении...

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России (Владимирская область).Мужчина подозревается в незаконном сбыте взрывчатых веществ.Выяснилось, что в конце ноября текущего года оперативники уголовного розыска Вязниковского ОМВД получили информацию о том, что местный житель ищет покупателей. Правда, товар у него не совсем простой — порох.В результате продавец незаконной «продукции» был задержан полицейскими. Мужчина пояснил, что банки с порохом ему достались «по наследству» от родного деда.В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: 33.мвд.рф