26-летний мужчина ответит в суде за совершение кражи металлоконструкции с территории горнолыжного комплекса в Ковровском районе. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по

26-летний мужчина ответит в суде за совершение кражи металлоконструкции с территории горнолыжного комплекса в Ковровском районе. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По версии следствия, в конце августа обвиняемый с сообщником украли две металлические опоры – части буксировочной канатной дороги в Ковровском районе. Опоры они на манипуляторе вывезли в пункт приема