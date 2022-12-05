Жители Владимирской области задержаны за кражу опор с подъемника горнолыжного комплекса. Завершено...

Жители Владимирской области задержаны за кражу опор с подъемника горнолыжного комплекса.Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Ковровского района, причинившему ущерб свыше 340 000 рублей.В августе он с сообщником украли две металлических опоры, которые являлись основными частями буксировочной канатной дороги горнолыжного комплекса. И вывезли на манипуляторе в пункт приема металла. Но полицейские установили водителя грузового автомобиля и скупку, куда были сданы похищенные металлоконструкции. Их не успели переработать и возвратили собственнику.Свою вину 26-летний местный житель признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Уголовное дело второго фигуранта выделено в отдельное производство.Фото https://www.pxfuel.com