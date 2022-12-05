Превышение концентрации этилового спирта в организме автомобилиста превышало допустимое почти в 8 раз.

Жителя Собинского района осудят за повторную езду в пьяном виде. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В 2019 году мужчина уже был осужден за управление автомобилем подшофе. Однако, как говорится, горбатого могила исправит. Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками ДПС в районе дома №1 на улице Лермонтова в Лакинске. Полицейские попросили его дыхнуть в трубку.«Превышение концентрации этилового спирта в организме автомобилиста превышало допустимое почти в 8 раз», - показали результаты медосвидетельствования.Уголовное дело передано в суд. Нарушителю грозит реальный срок.